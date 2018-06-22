20 лет на коне. Директор конноспортивного клуба п. Белый Яр Наталья Сафонова//ONLINE 22 ИЮНЯ В 11.0030

Детско-юношеский конноспортивный клуб, расположенный в поселке Белый Яр Сургутского района, в минувшие выходные отметил свое двадцатилетие соревнованиями по конкуру и выездке. Зрелище впечатляло: тандемы молодых всадниц и лошадей демонстрировали настоящие чудеса командной работы.

Какую пользу - физическую и моральную - приносит детям общение с лошадьми, когда лучше начинать занятия конным спортом, как часто увлечение юных наездников становится их профессией порталу siapress.ru расскажет риректор конноспортивного клуба п. Белый Яр Наталья Сафонова во время онлайн-интервью 22 июня в 11.00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.