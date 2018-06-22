Капля за каплей. Генеральный директор ООО "Северная чистая вода" Варвара Лукичева// ONLINE 22 ИЮНЯ В 15.00

Сургутская водопроводная вода славится по всей Югре своими потребительскими и вкусовыми качествами. Пожалуй, Сургут - единственный город, жители которого без дополнительной фильтрации не только льют жидкость из крана в кастрюли и чайники, но и сразу в стаканы.

Между тем бизнес по добыче, очистке, бутилированию и доставке воды в городе тоже развивается. На этом рынке - около десятка производителей, которых можно отнести даже не к малому, а уже к среднему бизнесу. Значит, спрос на продукцию есть. Почему сургутяне готовы платить за товар, который (условно) бесплатно есть в каждой квартире, почему даже кипяченая и дополнительно отфильтрованная вода из-под крана небезопасна для маленьких детей, а также - какую жидкость наливают в бутылочки, бутылки и фляги производители питьевой воды порталу siapress.ru расскажет руководитель компании "Северная чистая вода" Варвара Лукичева во время онлайн-интервью 22 июня в 15.00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.