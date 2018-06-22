«По своему потенциалу Барсова гора не менее значима, чем Аркаим» // ВИДЕО

Археологические памятники для Сургутского района – вещь довольно тривиальная, благодаря богатому историческому наследию «Барсовой горы». На повестке дня стоит даже не вопрос их поиска, а скорее сохранения и защиты. Поэтому в последние годы разрабатывается проект археологического заповедника на территории Барсовой горы. Однако это не единственное место, где исторические памятники нуждаются в защите.

Подробнее нашему порталу об этом расскажет директор МАУ «Историко-культурный научно-производственный центр “Барсова гора”» Виталий Малыхин во время онлайн-интервью 22 июня в 13:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях