​«Мы сделаем окружающую среду Сургута красивее!» // ВИДЕО

Недавно во дворе на Первопроходцев, 11 появился симпатичный арт-объект. Грибной пейзаж радует жителей 25 микрорайона, а также родителей и детей, направляющихся в детский сад «Фестивальный».

В студию siapress.ru пришил причастные к созданию масштабной лесной поляны среди городских джунглей: автор и куратор «Музея под открытым небом» Ольга Сидорова, а также художник и руководитель творческого центра «Сойка» Кристина Серебрякова. Они рассказали о результатах проекта, выставке рисунков, новой школе архитектуры и дизайна и о том, сколько всего арт-объектов будет создано в Сургуте в рамках «Музея под открытым небом».

Справка: Проект «Музей под открытым небом» реализует АНО «Интеллектуальный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов.