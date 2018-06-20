«У меня в клиентах, помимо привычных кошечек и собачек, кролики, хорьки и домашние лисы!» // ВИДЕО

В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры, в студию siapress.ru пришла Ольга Кудинова. Молодая предпринимательница, основательница груминг-салона «Оскар» рассказала, как сменила род деятельности и решила посвятить свою жизнь работе с животными.

Зачем нужен груминг? Как открыть свое дело? Какие именно коты и собаки нуждаются в стрижке? Где учат на грумера? Смотрите в нашем интервью с Ольгой Кудиновой!