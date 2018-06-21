В студии siapress.ru начальник отдела оперативного контроля ИФНС Сургута Марина Филоненко рассказала о втором этапе перехода на онлайн-кассы. Мы также поговорили о том, как прошел первый этап перехода, что изменилось для покупателей благодаря нововведениям и многом другом.
После 1 июля налоговая начнет штрафовать предпринимателей, которые к этому моменту должны были установить онлайн-кассы
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
18 июня в 13:18, просмотров: 977, комментариев: 1