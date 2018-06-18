«Идеи посещают нас постоянно. До реализации доходят только лучшие из них!» // ВИДЕО

Недавно в Сургуте нашумела акция арт-группы «Прорубь» под названием «Лисы в городе», в рамках которой знаки пешеходного перехода на один день превратились в креативные символы Сургута.

Совсем скоро, 23 июня, стартует еще одно мероприятие от участников «Проруби» — четвертый Арт-пикник.

Мы пригласили в студию siapress.ru Юрия Семенкова и Татьяну Кургузову — активистов и создателей арт-группы.

В прямом эфире они рассказали секреты крупнейшего городского «опен-эйра для всех» и других блюд культурной кухни Сургута.