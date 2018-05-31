Аделина Шингареева: «Я предприниматель, который сам с удовольствием потребляет свою продукцию»

В рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры и администрацией Сургута, мы продолжаем общаться в студии СИА-ПРЕСС с молодыми предпринимателями Сургута. Алик Галин — сооснователь проекта botanika.bar в и руководитель этого проекта Аделина Шингареева предлагают нам выбросить все утренние бутерброды и йогурты, заменив их на полезные смузи. Клиентам — здоровое тело, предпринимателям — прибыль. Вот такой идеальный рецепт бизнеса. Задаем вопросы в комментариях.