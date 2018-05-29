Проект «ДУМАть и решать», выпуск II. Как благоустроить сургутские дворы? // ONLINE 29 мая в 16.00

СИА-ПРЕСС совместно с Думой города Сургута продолжает ежемесячный онлайн-проект «ДУМАть и решать». В его рамках городские депутаты вместе с журналистами в студии siapress.ru будут обсуждать актуальные проблемы и вопросы Сургута.

Тема второго выпуска: «Благоустройство дворов». Ее обсудят депутаты Артем Кириленко, Виктор Пономарев, Богдан Гужва и член регионального штаба ОНФ Инна Бирук. К ним также присоединятся независимые журналисты.

Онлайн-проект состоится 29 мая в 16:00.