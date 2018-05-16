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​Плоды «Содружества»: чем занимается общественная организация ветеранов войн и инвалидов в Сургуте, расскажет ее председатель Эдуард Логинов // ONLINE 16 мая в 11.00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоится беседа с председателем общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуардом Логиновым.

Наш гость расскажет об успехах и проблемах, сопутствующих деятельности организации. Кроме того, 31 мая в Сургуте стартует окружной театральный фестиваль «Белое пространство», к организации которого «Содружество» имеет непосредственное отношение.

Уважаемые посетители сайта, вы можете задать свои вопросы Эдуарду Борисовичу в комментариях ниже!


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15 мая в 14:12, просмотров: 861, комментариев: 10


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Комментарии:
Швондер
не нравится
15 мая в 14:17
Поподробнее про участие Ваших коллег в Украинской Кампании?
Швондер
не нравится
15 мая в 20:03
Т. Логинов, как Вы спите? Стыдно ли Вам за убитых Вашими коллегами - скажем так - сограждан? Как Вы надеетесь замолить грехи и что Вы скажете в последнем слове на суде? А он будет
альберт леонов
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15 мая в 20:20
Эдуард, расскажи как приходилось доделывать то, что деды не успели, мочить бандеровцев.! Расскажи местным креаклам, что они делают с гражданами своей же страны. И полно ли в ХМАО тех, кто поддерживает идеи бендеры и шухевича?
444 альберт леонов
не нравится
15 мая в 20:30
А что Эдуард может к телеку-то лживому пропагандистскому добавить? Только своих собственных распятых мальчиков-девочек и ваших излюбленных "жидо-бЕндеровцев".
альберт леонов 444
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Сегодня в 07:58
позвольте узнать, милейший: Вы тоже лжете и пропагандируете, коли на данном ресурсе свои мысли высказываете?! Или благородно занимаетесь контрпропагандой, кленя власть в отсутствии свободы слова....
отличное настроение
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Сегодня в 09:02
Из анекдота. "...Мой дедушка в Гражданскую боролся не за богатых, а против бедности, сказала внучка князя Вяземского...", все зависит от угла зрения, вот и "Содружество", когда возит в ДНР-ЛНР школьные учебники и тетрадки, театральные постановки, творческие коллективы и спортсменов борется не против "укров", а за Донбасс.
Создается впечатление, что некоторые нынешние рЭволюционеры одевают штаны хак,и вовсе не для того, чтобы грязь сверху была незаметнее, а страх изнутри камуфлировался.
444 альберт леонов
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Сегодня в 09:09
Мысли высказывать и заниматься лживой пропагандой за бюджетный счет это вещи разные, дорогой альберт леонов. И вы это прекрасно знаете, потому что именно вас не раз и не два на СИАПРЕСС ловили на повторении циничной именно лжи и именно пропагандистской, почерпнутой вами в российском пропагандистском телевизоре, а то и в советской еще лживой госпропаганде. Но вам хоть бы хны. Ткнут вас носом в вашу ложь, укажут откуда она в вас взялась, кто ее придумал и вам подсунул, расскажут с фактами в руках и ссылками на источники, которым ВЫ доверяете, как на самом деле было, но вы промолчите, отряхнетесь и опять в свой телек уткнетесь, чтобы еще не раз нам рассказать о "распятых мальчиках-девочках", обещанных кому-то кем-то "двух рабах" и изнасилованных "жидо-бЕндеровцами" 80-летних старухах.
А власть... Вы и сами все знаете про узурпированную власть, которую в России сменить нельзя. Про отмененные в Сургуте выборы мэра, а в ХМАО выборы губернатора. Про сургутскую гордуму, которая на 100% состоит из депутатов партии власти, несмотря на то, что на партийных выборах в госдуру эта партия получает менее 40% голосов сургутян. Все вы знаете про узурпацию власти и цензуру, и все вас устраивает, потому и талдычите про то, что людям лучше интересоваться не касающейся всех и каждого политикой, а домовыми собраниями и ничего не решающими "слушаниями".
отличное настроение 444
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Сегодня в 09:20
"...несмотря на то, что на партийных выборах в госдуру эта партия получает менее 40% голосов сургутян.." .легенькая но ложь. 43% сургутян проголосовали за "армию темного лорда".
По мелочи, по мелочи...
444 альберт леонов
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Сегодня в 09:26
Пример вам, Альберт, лживой пропаганды. Ваш единомышленник Серж Лагерев о Солженицыне написал, что тот "призывал американцев бросить атомные бомбочки на Россию". Просто повторил выдумку советских еще лживых пропагандистов года эдак 1975-76-го. Даже когда оказалось, что ничего подобного Александр Исаевич не говорил, когда Сержу ткнули в нос расшифровку речи писателя, где ни слова не было о пресловутых "бомбочках", и тут Лагерев не сдался, потребовал "найти редчайшие кадры Би-Би-Си", которые он "вот сейчас опять слушал его речь", а иначе с вами говорить не о чем. И оказались эти "редчайшие кадры" той самой расшифрованной речью, где ни слова про лагеревские пресловутые "бомбочки" нет и в помине. И что же сделал Лагерев? Извинился хотя бы? Нет - оглушительно промолчал. И, я уверен в этом на сто процентов, будет еще не раз и не два вываливать на читателей свою не свою ложь.
444 отличное настроение
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Сегодня в 09:48
Все значительно хуже. За партию власти на выборах проголосовало менее 13% жителей Сургута, имеющих право голоса. Всего 33 500 из 263 599 избирателей. И тем не менее сургутская городская дума состоит на 100% из депутатов этой путинской партии чинуш. Вот и получается, что никем на самом деле не избранная, никому не подотчетная, не пользующаяся ни малейшим авторитетом в городе кучка чиновников захватила себе право определять пути развития города на годы и годы вперед. А вы говорите, мелочи.

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