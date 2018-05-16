​Плоды «Содружества»: чем занимается общественная организация ветеранов войн и инвалидов в Сургуте, расскажет ее председатель Эдуард Логинов // ONLINE 16 мая в 11.00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru состоится беседа с председателем общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуардом Логиновым.

Наш гость расскажет об успехах и проблемах, сопутствующих деятельности организации. Кроме того, 31 мая в Сургуте стартует окружной театральный фестиваль «Белое пространство», к организации которого «Содружество» имеет непосредственное отношение.

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