​Зачем сургутским школьникам уроки шахмат? // президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы Богдан Гужва, ONLINE 18 мая в 10:00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студию siapress.ru придет президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы Богдан Гужва. 18 мая в 10 часов утра мы поговорим с нашим гостем о том, как обстоят дела у шахматного клуба «Аврора», открывшегося в прошлом году; чем живёт Федерация шахмат Сургута; как увлечь ребёнка этим видом спорта и зачем сургутским школьникам уроки шахмат.

Уважаемые посетители сайта, вы можете задать свои вопросы Богдану Николаевичу в комментариях ниже!