«У нас в округе целые спортивные команды сидят на шее бюджета. А нам не могут дать какие-то копейки на жизнь клуба» // ВИДЕО

Женский баскетбольный клуб «Университет-Югра» в этом сезоне показал блестящие результаты, лишь немного не добравшись до чемпионских позиций. Но каковы перспективы у этого вида спорта? Поговорим с главным тренером команды Светланой Альковой, а также с ее двумя подопечными, которые в настоящий момент являются кандидатами в студенческую сборную России по баскетболу — Дарьей Сафроновой и Полиной Мальгиновой.