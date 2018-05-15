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«У нас в округе целые спортивные команды сидят на шее бюджета. А нам не могут дать какие-то копейки на жизнь клуба» // ВИДЕО

Онлайн-интервью с главным тренером и игроками женской баскетбольной команды «Университет-Югра»

Женский баскетбольный клуб «Университет-Югра» в этом сезоне показал блестящие результаты, лишь немного не добравшись до чемпионских позиций. Но каковы перспективы у этого вида спорта? Поговорим с главным тренером команды Светланой Альковой, а также с ее двумя подопечными, которые в настоящий момент являются кандидатами в студенческую сборную России по баскетболу — Дарьей Сафроновой и Полиной Мальгиновой.


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14 мая в 16:44, просмотров: 699, комментариев: 0


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