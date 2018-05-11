«В Сургуте есть иерархия языковых центров, и нам вполне комфортно в своей нише» // ВИДЕО

Продолжается проект «Бизнес-интерес», благодаря которому мы беседуем в студии siapress.ru с молодыми предпринимателями. В этом нам помогает правительство Югры и содействует городская администрация. Гостьей эфира стала директор Центра языковой подготовки «Brooklyn» Виктория Михалева. С ней мы поговорили о том, каково открывать свою английскую школу в городе, не обделенном языковыми центрами.