Продолжается проект «Бизнес-интерес», благодаря которому мы беседуем в студии siapress.ru с молодыми предпринимателями. В этом нам помогает правительство Югры и содействует городская администрация. Гостьей эфира стала директор Центра языковой подготовки «Brooklyn» Виктория Михалева. С ней мы поговорили о том, каково открывать свою английскую школу в городе, не обделенном языковыми центрами.
«В Сургуте есть иерархия языковых центров, и нам вполне комфортно в своей нише» // ВИДЕО
Онлайн-интервью с директором Центра языковой подготовки «Brooklyn» Викторией Михалевой
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08 мая в 11:37, просмотров: 863, комментариев: 4
Расскажите,чем отличается изучение иностранного языка в вашей частной школе от уроков английского в общеобразовательной школе,кроме оплаты,конечно.
Какой уровень знания англ.языка нужен для поступления в ВУЗ,а какой для свободного общения с носителями языка.И если можно подробнее рассказать про уровни от А1 до С2.