В рамках проекта «Общее дело» гостями онлайн-конференции СИА-ПРЕСС стала руководитель центра социальной помощи «Шаг вперед» Елена Оноприенко и волонтер из 15 школы Сургута Никита Лескин. В преддверии Всемирного Дня памяти умерших от СПИД они рассказали о том, что вообще такое социально значимые заболевания, почему их необходимо предупреждать, и как рассказывать молодежи о ВИЧ и СПИД, чтобы получить адекватную реакцию аудитории.
«Презервативы в школе мы не раздаем, но рассказать о них должны»// ВИДЕО
Онлайн-конференция с руководителем центра социальной помощи «Шаг вперед» Еленой Оноприенко и волонтером из 15 школы Никитой Лескиным
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07 мая в 17:04, просмотров: 669, комментариев: 0
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