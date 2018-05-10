«Презервативы в школе мы не раздаем, но рассказать о них должны»// ВИДЕО

В рамках проекта «Общее дело» гостями онлайн-конференции СИА-ПРЕСС стала руководитель центра социальной помощи «Шаг вперед» Елена Оноприенко и волонтер из 15 школы Сургута Никита Лескин. В преддверии Всемирного Дня памяти умерших от СПИД они рассказали о том, что вообще такое социально значимые заболевания, почему их необходимо предупреждать, и как рассказывать молодежи о ВИЧ и СПИД, чтобы получить адекватную реакцию аудитории.