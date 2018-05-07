Руководитель РОО «Союз поисковых формирований ХМАО «Долг и Память Югры» Татьяна Астафьева в рамках проекта «Общее дело» в студии siapress.ru рассказала о том, как живут «тыловые» поисковые отряды, о выставке «Давным-давно была война», показала уникальные находки из экспедиций сургутских поисковиков, а также поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Татьяна Астафьева: «Мы ездим не копать, а сохранять память»
Руководитель РОО «Союз поисковых формирований ХМАО «Долг и Память Югры» рассказала о том, как живут «тыловые» поисковые отряды
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04 мая в 14:59, просмотров: 715, комментариев: 1
Дело поиска должно жить и продолжаться.