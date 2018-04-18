Туры в Сургутский район: уникальные маршруты и проекты запущены! Подробнее об этом расскажет Лариса Касаджик //ONLINE 18.04 в 14:00

В 2019 году Сургутский район отметит 95-летие. Это ли не повод познакомить жителей и гостей с памятными местами и старейшими его поселениями ? Бизнес уже вкладывается в туристическую индустрию района, а округ поддерживает уникальные идеи. Как они реализуются и можно ли поучаствовать в проектах, расскажет начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму муниципалитета Лариса Касаджик. Вопросы оставляем в комментариях к анонсу.