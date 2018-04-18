«Может, ребенок и не станет программистом, но он будет понимать логику современных информационных технологий» // ВИДЕО

В очередной раз продолжается проект «Бизнес-интерес», в котором мы приглашаем в студию siapress.ru молодых сургутских предпринимателей. Эту идею активно поддерживает правительство Югры. А новый гость нашего проекта — руководитель детской школы программирования «Алгоритмика» Эдуард Буторин. Поговорим о том, как делать деньги на таком формате дополнительного образования. Эфир начнется 18 апреля в 11.00.

Смотрите предыдущий эфир проекта «Бизнес-интерес» с владельцем агентства «РекламаСургут» Олегом Пастухом.