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«Может, ребенок и не станет программистом, но он будет понимать логику современных информационных технологий» // ВИДЕО

Онлайн-интервью с руководителем детской школы программирования «Алгоритмика» в Сургуте

В очередной раз продолжается проект «Бизнес-интерес», в котором мы приглашаем в студию siapress.ru молодых сургутских предпринимателей. Эту идею активно поддерживает правительство Югры. А новый гость нашего проекта — руководитель детской школы программирования «Алгоритмика» Эдуард Буторин. Поговорим о том, как делать деньги на таком формате дополнительного образования. Эфир начнется 18 апреля в 11.00.

Смотрите предыдущий эфир проекта «Бизнес-интерес» с владельцем агентства «РекламаСургут» Олегом Пастухом.


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17 апреля в 09:13, просмотров: 502, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
17 апреля в 16:13
Буторин тот еще аферист. Удивлен, увидев его на свободе
Флудер Швондер
не нравится
17 апреля в 17:31
Чем он вам не угодил?
Швондер
не нравится
17 апреля в 17:57
Пытался сделать гогносайт и опосля его скапитализдить
Флудер Швондер
не нравится
Сегодня в 11:42
Именно ваш сайт? Или так, вообще? Сайтов появляются тысячи ежедневно. Какие-то ждёт успех, какие-то сами дохнут через полгода. Это нормально.
Эдуард Буторин
не нравится
Сегодня в 11:46
Уважаемый Швондер, если у вас есть ко мне вопросы звоните или пишите, найти контакты не проблема. А тут какой-то анонимный комментарий, не знаю на какой конкретно случай. За 7 лет работы конфликтных ситуаций было на пальцах одной руки пересчитать можно. Если считаете что вас где-то обидел свяжитесь со мной, если же вопрос не стоит личного звонка, то и комментировать нечего.

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