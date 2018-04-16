В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорили с вице-президентом Федерации силовых видов спорта «АйронМэн-Югра» Маликом Гараевым о проекте «Русские богатыри».
"Силовой экстрим до сих пор не внесен в реестр видов спорта, но он с каждым годом набирает популярность"
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11 апреля в 12:34, просмотров: 1088, комментариев: 3
А как могут быть Русские богатыри : АйронМэн !
Логика где? Если в идеи лежит "богатырство" , то каким место сосчитается с названием?
Ровно как в том анекдоте: либо трусы, либо крестик...