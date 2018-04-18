Проект «ДУМАть и решать», выпуск I. Как сделать дорогу в школу безопасной? Обсудят сургутские депутаты и журналисты // ONLINE

СИА-ПРЕСС совместно с Думой города Сургута запускает ежемесячный онлайн-проект «ДУМАть и решать». В его рамках городские депутаты вместе с журналистами в студии siapress.ru будут обсуждать актуальные проблемы и вопросы Сургута.

Тема первого выпуска: «Как сделать дорогу в школу безопасной?». Ее обсудят депутаты Максим Слепов, Дмитрий Пахотин и Вероника Чубенко. К ним также присоединятся два независимых (даже от площадки siapress.ru) журналиста.

Как будет выглядеть этот разговор в принципиально новом для наших онлайн-проектов формате — смотрите 18 апреля в 16.00.