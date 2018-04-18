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Проект «ДУМАть и решать», выпуск I. Как сделать дорогу в школу безопасной? Обсудят сургутские депутаты и журналисты // ONLINE

СИА-ПРЕСС совместно с Думой города Сургута запускает ежемесячный онлайн-проект «ДУМАть и решать». В его рамках городские депутаты вместе с журналистами в студии siapress.ru будут обсуждать актуальные проблемы и вопросы Сургута.

Тема первого выпуска: «Как сделать дорогу в школу безопасной?». Ее обсудят депутаты Максим Слепов, Дмитрий Пахотин и Вероника Чубенко. К ним также присоединятся два независимых (даже от площадки siapress.ru) журналиста.

Как будет выглядеть этот разговор в принципиально новом для наших онлайн-проектов формате — смотрите 18 апреля в 16.00.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 1184, комментариев: 22


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Комментарии:
Моби
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10 апреля в 14:38
1. ГИБДД должно не показухой заниматься, стоя на пешеходниках 1 сентября - когда дети, в основном, с родителями идут, а регулярно, жестко наказывая автомобилистов, спешащих куда-то и не пропускающих детей; возле школ практически везде стоят запрещающие стоянку знаки, но никто и никогда не эвакуирует нарушителей.
2. Администрация города должна регулярно следить за состоянием тротуаров и пешеходных переходов, а не так, как сейчас - даже после февральской трагедии тротуары плохо чистятся, выходы на пешеходники плохо просматриваются из-за скопления снега.
3. Депутаты должны всячески поддерживать создание пешеходной инфраструктуры в городе, это прямо касается и товарища Слепова, который в прошлом году усиленно пытался поднять вопрос открытия автомобильного движения по недостроенному мосту через Сайму, возле гуманитарного корпуса СурГУ.
альберт леонов
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10 апреля в 14:55
У ГИБДД со зрением не все ладно, возле дома по ул Мелик-Карамова 43 на газоне стоят себе спокойно припаркованные авто. Зиму всю простояли, сейчас стоит...каждый проезжающий мимо сотрудник ГАИ это видит, и едет далее.
Мало того что паркуются где попало, но еще и газон гробят! За него бюджетные денежки плачены...
А Вы про безопасность детей спросить хотите ...
Сергей Б
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10 апреля в 15:27
Дороги огородить конкретными заборчиками и сделать подземные переходы. И безопасность будет и пробок меньше.
Моби альберт леонов
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10 апреля в 15:33
там с газонами тема в том, что в пдд это никак не урегулировано, потому гайцы не имеют права реагировать. Это в ведении администрации, которая в свою очеред благополучно забивает на это.
альберт леонов Моби
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10 апреля в 16:47
По большому счету ровно, кто и за что отвечает, не должно быть такого бардака! Пусть прокуратура природоохранная следит, не все им гонять моющих машину возле лужи автолюбителей...
Сергей Б
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10 апреля в 17:21
Пусть у каждого газончика посты выставит. Неча в кабинетах штаны протирать.
Марина Пудовкина Моби
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11 апреля в 11:53
Ну почему же забивает. На заявления реагируют. И даже штрафуют. Рецидивист штраф заплатил и дальше стоит на газоне.
Моби Марина Пудовкина
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11 апреля в 12:06
Если вы откроете статистику административной комиссии на сайте администрации, то увидите, что штрафуется мизер; глянув в окно вы прямо сейчас насчитаете нарушителей больше
Моби
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11 апреля в 12:07
Кстати, вот прямо с утра увидел приятное изменение - возле дома по пр.Мира, 55 газон огораживают столбиками, чтобы люди перестали свой хлам ставить.
Марина Пудовкина Моби
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11 апреля в 12:11
Да, потому что по поводу не каждого нарушителя кто-то пишет заявление.
Марина Пудовкина
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11 апреля в 12:13
И это ужасно, что нас может остановить только забор.
Моби Марина Пудовкина
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11 апреля в 13:03
почему нас-то? вы не ставите на газон, я не ставлю, уродов только штрафами и заборами останавливать приходится
Марина Пудовкина Моби
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11 апреля в 13:09
Штрафы не останавливают
сургутянка
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14 апреля в 23:32
Разговор очень кстати! Несколько лет назад по национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" общеобразовательную школу 27 превратили в школу с 5-11 классы. Все 28 лет школу посещали дети микрорайона с первого класса и всем было очень удобно, так как шаговая доступность образования была соблюдена. Начальные классы теперь в Прогимназии на Лермонтова 8/2, а пешеходный переход с Островского на Лермонтова единственный возле 27 школы. Неужели устроители этого шоу до сих пор думают, что дети с Островского делают крюк за знаниями. Нет! Все идут дворами. Ходят слухи, что родители просили сделать пешеходный переход ближе к прогимназии. Нашли какую то причину, из за чего перехода нет несколько лет. В "Ожидаемые результаты по всему оптимизационному проекту" можно смело дописать последним пунктом
Дорогу в школу детям младших классов сделали опасной.
Кроме этого хочется сказать - сделайте все как было! Что бы это понять возьмите рюкзачек весом около 20 кг и пройдите с километр. Вот с таким грузом идет ребенок в школу.
Любовь
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16 апреля в 00:34
Актуальная тема.Сын-будущий первоклассник Салмановской гимназии.Адресно относимся к 13 и 38 школам. Маршрут ребёнка пока смутно представляется безопасным: идти нужно с Ул.Каролинского через перекрёсток у магазина «Гера». Проблема в том,что с одной стороны расположен нерегулируемым пешеходный переход,который к тому же не освещается нужным образом ,к нему ведёт не тротуар,а настоящая тропа,в общем,зимним утром не то что ребёнок,но и взрослый побоится переходить.С другой стороны перекрёстка переход двойной и регулируемый,но(!) светофор на одной половине дороги короткий,движение на нем для разворота машин во время зеленого света разрешено.Я не водитель,но сама с коляской иной раз не успеваю и боюсь переходить этот регулируемый переход,тк машины не пропускают пешехода,что уж говорить о ребёнке. Микрорайон наш молодой,ребятишек много.Хотелось бы обезопасить и их,и себя от происшествий и лишних переживаний.
сургутянка сургутянка
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16 апреля в 12:29
СНИП
2 Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.
5.4*. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в табл. 5*.
Детские дошкольные учреждения_1*:
В этой таблице указано Общеобразовательные школы_1
750м.
(500м. для начальных классов).
Моби
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Сегодня в 16:07
Про Ленина, 28 и 30, снаружи двора, аллея, про которую говорит Слепов - никакой болтовни не надо, ничего там вкладывать не придётся - там пешеходная дорожка и надо просто потребовать соблюдения ПДД и убрать хлам автовладельцев! Слепов должен написать запрос в ГИБДД.
Моби
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Сегодня в 16:21
Про какую адекватность автовладельцев говорит Чубенко, если на указанной мной пешеходной дорожке постоянно стоят машины???? ПРи чем на дорожку эти водители проезжают по газону. Не стоит рассчитывать на адекватность, только наказание за нарушение ПДД.
Моби
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Сегодня в 16:27
Программа ни о чем. Опять пустая болтовня депутатиков, хотя их полномочий с лихвой хватит, чтобы заставить работать чиновников и гибдд.
Сергей Б
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Сегодня в 17:09
Три года думали, анализировали, поставили знаки. В одном месте. Хватило и воли и решимости. Продолжают анализировать. Очень содержательная беседа. Ну и зачем эти болтушки городу нужны?

Сергей Б
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Сегодня в 17:13
И за детей проживающих в Сургуте, с такими депутатами действительно страшно.
сургутянка сургутянка
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Сегодня в 18:25
А делают все с точностью наоборот.....

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