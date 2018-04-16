«Постоянно учитесь, развивайтесь, и тогда заниматься бизнесом будет совсем не страшно» // ВИДЕО

И вновь продолжается проект «Бизнес-интерес», в котором мы приводим в студию siapress.ru молодых предпринимателей и рассуждаем с ними о том, какого это — вести свое дело в современной России. В этом нам помогает правительство Югры и содействует городская администрация. Очередной гость эфира — владелец агентства «РекламаСургут» Олег Пастух. С ним мы поговорим о том, как можно просто так появиться на рекламном рынке нашего города, предложить свои услуги и выжить

Смотрите предыдущий эфир проекта «Бизнес-интерес» с директором студии «ТурБазар» Инной Шуть.