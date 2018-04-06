В Сургуте наступает настоящая весна, а это значит, что в городе начинается активная пора художественных выставок. Со стартом нового витка культурной жизни появляется и много тем для обсуждения современной российской живописи. О жизни художника в России, разном восприятии искусства, любимых работах и темах мы поговорим с куратором музея «Эрарта» Владимиром Назанским и председателем курского отделения Союза художников России Владимиром Дайбовым во время онлайн-интервью 6 апреля в 12:00. Свои вопросы можно оставлять в комментариях.
Жизнь художника в России. Владимир Назанский и Владимир Дайбов // ONLINE 6 апреля в 12:00
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