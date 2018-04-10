Как сегодня готовить молодых специалистов рабочих профессий? Обсудим с руководителем центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа Ириной Сердюковой, которая параллельно ведет огромную общественную работу, в том числе, входя в массу общественных советов и организаций и возглавляя общественный совет при окружном кардиологическом диспансере и попечительский совет женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Сургуте. Ранее Ирина Ивановна более 30 лет работала на муниципальной службе и реализовала гигантское количество проектов в Сургуте и Югре.
«В городе есть около 30 контор, которые выдают «корочки» рабочих профессий. И потом эти «рабочие» строят «Хромые лошади» и «Зимние вишни» // ВИДЕО
Онлайн-интервью с руководителем центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа Ириной Сердюковой
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пикантно