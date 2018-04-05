«Исключительно контрактная армия не сможет защищать огромную территорию России» // ВИДЕО

100 лет назад, в апреле 1918 года Совет Народных Комиссаров принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». По случаю юбилея siapress.ru пообщается с исполняющим обязанности начальника Сургутского военного комиссариата Андреем Калядиным в ходе онлайн-интервью 5 апреля в 11:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под этим постом.