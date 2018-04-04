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«Мы до сих пор только формируем рынок внутренних экскурсий по Сургуту — это очень долгий процесс» // ВИДЕО

Онлайн-интервью с руководителем студии туризма «ТурБазар» Инной Шуть

И вновь продолжается проект «Бизнес-интерес», в котором при поддержке правительства Югры и содействии администрации Сургута мы рассказываем о молодых предпринимателях нашего города и округа. На этот раз поговорим о том, как можно заниматься туристическим бизнесом и не разориться в современных экономических и политических условиях. Гостьей студии станет руководитель студии туризма «ТурБазар» Инна Шуть.


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30 марта в 17:27, просмотров: 796, комментариев: 1


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Комментарии:
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:10
Экскурсии то где?

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