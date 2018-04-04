«Мы до сих пор только формируем рынок внутренних экскурсий по Сургуту — это очень долгий процесс» // ВИДЕО

И вновь продолжается проект «Бизнес-интерес», в котором при поддержке правительства Югры и содействии администрации Сургута мы рассказываем о молодых предпринимателях нашего города и округа. На этот раз поговорим о том, как можно заниматься туристическим бизнесом и не разориться в современных экономических и политических условиях. Гостьей студии станет руководитель студии туризма «ТурБазар» Инна Шуть.