«Мы хотели создать пространство, которое нравится людям и западает в душу. И у нас получилось» // ВИДЕО

Не останавливается проект редакции СИА-ПРЕСС «Бизнес-интерес», в котором мы знакомим нашу аудиторию с молодыми предпринимателями нашего города и округа. В этом нам продолжают помогать правительство Югры и администрация Сургута. На этот раз у нас целых два гостя из лофт-проекта «Место» — руководитель Михаил Андриуца и креативный директор Дмитрий Соболев. Поговорим с ними о том, как зарабатывать деньги на предоставлении клиентам «многофункционального арт-пространства».

Смотрите предыдущий эфир проекта «Бизнес-интерес» с директором творческой мастерской «От души!» Аленой Аликаевой.