По-прежнему на СИА-ПРЕСС продолжается проект «Бизнес-интерес», в котором мы рассказываем о молодых и интересных предпринимателях Сургута и Югры. Этот проект поддержало правительство региона и организационно содействует администрация города. Очередной гость нашего эфира — шеф-кондитер мастерской «Счастье» Алика Семенькова.
«Сначала я жутко боялась Роспотребнадзора, но потом увидела, что там работают такие же обычные люди, что и мы» // ВИДЕО
Онлайн-интервью с шеф-кондитером мастерской «Счастье» Аликой Семеньковой
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28 марта в 11:16, просмотров: 597, комментариев: 1