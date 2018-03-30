Бизнес молодых в Сургуте. Директор творческой мастерской «От души» Алёна Аликаева // ONLINE 30 марта в 11.00

Продолжается проект «Бизнес-интерес», поддержанный правительством Югры и реализуемый СИА-ПРЕСС при организационном содействии администрации Сургута. Очередной гость студии siapress.ru — директор творческой мастерской «От души» Алена Аликаева. Поговорим с ней о том, как строится бизнес на традиционных сувенирах. Свои вопросы предпринимателю можете оставлять в комментариях к этой новости. Эфир начнется в пятницу, 30 марта, в 11.00.

Смотрите предыдущий эфир проекта «Бизнес-интерес», гостем которого был владелец и руководитель сервисного центра «Quick Store» Михаил Симушев.