В современном мире роль медиа активно меняется, старые форматы уступают место новым, трансформируется сама журналистика. Но некоторые виды СМИ продолжают удерживать свою часть аудитории. Такой прессой является и муниципальная газета «Вестник», редакция которой рассказывает о том, что происходит в Сургутском районе. Как живет издание и возможна ли жизнь в таком СМИ, siapress.ru узнает у главного редактора «Вестника» Ирины Ленькиной во время онлайн-интервью 27 марта в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под этим постом.
«Андрей Трубецкой, наверное, один из наших внимательных читателей, но газету на согласование я ему не ношу» // ВИДЕО
Онлайн-интервью с главным редактором газеты «Вестник» Ириной Ленькиной
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26 марта в 13:31, просмотров: 578, комментариев: 6