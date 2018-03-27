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«Андрей Трубецкой, наверное, один из наших внимательных читателей, но газету на согласование я ему не ношу» // ВИДЕО

Онлайн-интервью с главным редактором газеты «Вестник» Ириной Ленькиной

В современном мире роль медиа активно меняется, старые форматы уступают место новым, трансформируется сама журналистика. Но некоторые виды СМИ продолжают удерживать свою часть аудитории. Такой прессой является и муниципальная газета «Вестник», редакция которой рассказывает о том, что происходит в Сургутском районе. Как живет издание и возможна ли жизнь в таком СМИ, siapress.ru узнает у главного редактора «Вестника» Ирины Ленькиной во время онлайн-интервью 27 марта в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под этим постом.


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26 марта в 13:31, просмотров: 578, комментариев: 6


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Комментарии:
rhtdtnrf
не нравится
Сегодня в 14:33
Добрый день! Слышала, что газета разыгрывает снегоход. На какие средства муниципальное предприятие его приобрело?
Sofia_sunny
не нравится
Сегодня в 14:52
Есть ли цензура в администрации Сургутского района?
Sofia_sunny
не нравится
Сегодня в 14:54
А что на счет розыгрышей в соцсетях? Какие призы есть еще, кроме билетов в кино?
St.Wanderer
не нравится
Сегодня в 14:56
Добрый день! Вы согласовываете с главой Сургутского района каждую строчку?
St.Wanderer
не нравится
Сегодня в 14:59
Газетой и сайтом занимаются одни и те же люди?
Ververa
не нравится
Сегодня в 15:07
Смотрю, на страницах газеты стали появляться лица известных артистов: мой любимый Сухоруков, например. Недавно про Гришаеву Нонну было... Как вам удается получить у них интервью?

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