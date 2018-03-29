«Политика открытости и собственный видео-блог — отличные инструменты для бизнеса» // ВИДЕО

​От редакции. Дефицит человечности

Если Владимир Путин приехал «разруливать» кемеровское ЧП и выглядел достойно (хоть и не в привычном для себя амплуа), то его подчиненные в регионе показали абсолютное непонимание ситуации и тотальную оторванность от реальности.