Очередной выпуск проекта «Бизнес-интерес», который siapress.ru реализует при поддержке правительства Югры и организационном содействии администрации Сургута. Его гостем станет очень молодой и интересный предприниматель и видеоблогер Михаил Симушев, который открыл в Сургуте сервисный центр «Quick Store».
«Политика открытости и собственный видео-блог — отличные инструменты для бизнеса» // ВИДЕО
Онлайн-интервью владельцем сервисного центра «Quick Store» Михаилом Симушевым
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26 марта в 12:48, просмотров: 551, комментариев: 0
Бизнес молодых в Сургуте. Руководители лофт-проекта «Место» Михаил Андриуца и Дмитрий Соболев // ONLINE 2 апреля в 15.00