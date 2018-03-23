16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,8391   EUR  70,3100  

Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00

Меню столовых – это вечный предмет спора между родителями, учащимися, диетологами. Как всем угодить и не навредить здоровью? Эту задачу КШП пытается решать каждый день. На ваши вопросы о школьных обедах 23 марта ответит заместитель руководителя предприятия Елена Маковецкая.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

22 марта в 11:08, просмотров: 598, комментариев: 9


QR код
Комментарии:
шк №8
не нравится
22 марта в 13:25
Скажите, сколько вареников должно быть в одной порции у второклассника? Наш насчитал всего 5 штук. Не мало ли?
Сергей Б
не нравится
22 марта в 13:33
Ничего себе – пять штук не каждый взрослый осилит. А вообще, смотря какого размера вареники.
Флудер
не нравится
22 марта в 21:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Жучка
не нравится
22 марта в 21:24
Почему вы кормите детей пельменями магазинного производства 4 раза в неделю? Какие в них витамины, процент содержания белка?
Жучка
не нравится
22 марта в 21:29
Какой процент белка, клетчатки, витаминов должен получить при предоставленном вами рационе школьник?
Какие продукты и в каком оъеме должны быть включены для обеспечения данного процента?
Сергей Б Флудер
не нравится
22 марта в 21:49
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Жучка
не нравится
22 марта в 21:52
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Жучка Сергей Б
не нравится
22 марта в 22:32
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Жучка Сергей Б
не нравится
22 марта в 22:32
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Klinn
не нравится
Сегодня в 08:14
Почему часто кормите младшешкольников сосисками и сардельками, пельменями (НШ Перспектива)? Какой завод изготовитель этих сосисок-сарделек, пельменей, кто дешевле цену поставил? Поварам лень готовить, раз постоянно ими детей кормят?
Почему то в садиках эти продукты под запретом в детском меню, а в школах это любимое блюдо поваров.
12345
не нравится
Сегодня в 08:39
Моя дочка учится в 4 классе 29 школы и с первого класса питается платно в столовой, о чем я ни сколько не жалею. Ребенок находится практически пол дня в школе и я как мама конечно переживаю за то чтоб она не была там голодная. Питание достаточно разнообразное , простое и вкусное ,ребенок ест почти все, понятно что всем и на все вкусы не угодишь, но я спокойна и знаю что она обязательно там покушает! Еще хочу сказать, большой плюс в том что еда которую готовят в школе не содержит различных красителей , консервантов и других вредных веществ которых сей час в еде на каждом шагу((( особенно с нынешними повсеместными фастфудами трудно спорить((( которые к сожалению так любят практически все дети((( и взрослые(
Спасибо
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:09
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Жучка
не нравится
Сегодня в 09:37
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Флудер Сергей Б
не нравится
Сегодня в 09:37
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
brutal007
не нравится
Сегодня в 09:38
Моя дочь до 5 класса училась в 45 школе, сейчас учится в школе 38, все эти годы питается платно в школьных столовых. С удовольствием кушает, со слов дочери очень вкусно готовят. Конечно, на каждого ребенка не угодишь, есть продукты, которые она не кушает в принципе. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам школьных столовых, за ваш труд. За то, что наши дети кушают свежую, вкусную и полезную пищу.
Сергей Б Флудер
не нравится
Сегодня в 10:02
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Klinn brutal007
не нравится
Сегодня в 10:26
У вас прям как под копирку сообщения с пользователем 12345, массовая лесть КШП. Я тоже плачу за питание, но комбинат школьного питания тем не менее кормит детей и сосисками и пельменями сомнительного качества.
12345 Klinn
не нравится
Сегодня в 10:47
Почему сразу лесть??!! Моя старшая дочь закончила там же 11 классов , тоже питалась всегда в столовой.
Конечно они не все в подряд едят что то нравится , что то нет.
Но нигатива к школьному питанию нет) не ресторан конечно, простая школьная еда, думаю что например запеканки дома не каждый родитель готовит, да я и сама не готовлю, а моей нравится

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Создавая блошиные рынки, мы помогаем сохранить традиционные для нашего региона промыслы

Создавая блошиные рынки, мы помогаем сохранить традиционные для нашего региона промыслы
Имея место для торговли, ханты смогут приезжать и продавать свою продукцию напрямую, а не через перекупов
Альберт Леонов, сургутянин Сегодня в 09:47
100 0
Уровень первичной инвалидности среди детей в Сургуте ниже, чем в среднем по России

Уровень первичной инвалидности среди детей в Сургуте ниже, чем в среднем по России
Первое место среди причин детской инвалидности удерживают психические заболевания
Сургутское бюро Медико-социальной экспертизы 22 марта в 17:30
397 0
Квартира — лучшее вложение

Квартира — лучшее вложение
Сургутяне обживают новый современный 42 микрорайон
Полина Амирова 22 марта в 16:15
414 0
Шесть частных стоматологий, в которых сургутяне могут лечиться бесплатно // Консультация

Шесть частных стоматологий, в которых сургутяне могут лечиться бесплатно // Консультация
При помощи полиса ОМС вы можете получить много хороших услуг. Каких именно?
Лилия Сулейманова 22 марта в 13:39
866 0
«​Популярная наука в Сургуте» расскажет о химии в еде

«​Популярная наука в Сургуте» расскажет о химии в еде
Химик-флейворист Сергей Белков раскроет две крайне актуальные темы для каждого современного человека
Сургутский интеллектуальный клуб 22 марта в 10:14
267 0
​Маленькая вера в привычку бояться

​Маленькая вера в привычку бояться
Да, люди боятся в открытую отстаивать свои права, говорить о неправомерных действиях или бездействии чиновников
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 марта в 09:59
670 20
Сургутяне могут выбрать, в каком порядке будет проходить благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сургутяне могут выбрать, в каком порядке будет проходить благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»
Вадим Шувалов, глава города Сургута 22 марта в 09:58
341 1
Нельзя играть с человеческими жизнями ради мнимых политических амбиций

Нельзя играть с человеческими жизнями ради мнимых политических амбиций
Паралимпийские атлеты из России заняли почётное второе место
​Эдуард Исаков, член Совета Федерации 22 марта в 09:29
262 0
​Никаких развлечений на выборах // ИНФОГРАФИКА

​Никаких развлечений на выборах // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru высказала свою позицию к лотереям\розыгрышам\развлекательным мероприятиям на выборах
Редакция СИА-ПРЕСС 21 марта в 17:47
471 0
Оплатил? Докажи!

Оплатил? Докажи!
Могут ли выгнать из маршрутки за отсутствие билета?
Лилия Сулейманова 21 марта в 15:57
493 1
За пять лет ни одного ребенка не изъяли из семьи

За пять лет ни одного ребенка не изъяли из семьи
Никакая самая лучшая замещающая семья не заменит кровных родителей
Лариса Стулей, начальник управления опеки и попечительства Сургутского района 21 марта в 11:44
424 1
Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ

Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ
Сегодня, 21 марта, отмечается День поэзии. Русские мастера рифмы и слова известны во всём мире. А каковы ваши познания в отечественной поэзии? Перед вами весенние четверостишия русских поэтов. Попробуйте вспомнить, чьему перу они принадлежат.
Редакция СИА-ПРЕСС 21 марта в 10:05
512 3
​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть // Видео

​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть // Видео
В продуктовой сети из-за акции с наклейками доходит до драк . UPD 21.03
Вера Куликова 20 марта в 18:57
2092 4
Мы – то, что мы едим

Мы – то, что мы едим
Сургутяне узнают все о еде в рамках очередного этапа лектория «Популярная наука в Сургуте»
Редакция СИА-ПРЕСС 20 марта в 17:57
546 1
Алексей Паевский: «Главная проблема – как зажечь на Земле искусственную звезду»

Алексей Паевский: «Главная проблема – как зажечь на Земле искусственную звезду»
Интервью с известным научным журналистом и просветителем о биотопливе, термоядерной энергетике и электромобилях
Артем Мазнев 20 марта в 15:52
469 0
Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО

Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО
Научный журналист Алексей Паевский выступил в Сургуте с научно-популярной лекцией
Редакция СИА-ПРЕСС 20 марта в 15:22
801 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика