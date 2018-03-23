Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00

Меню столовых – это вечный предмет спора между родителями, учащимися, диетологами. Как всем угодить и не навредить здоровью? Эту задачу КШП пытается решать каждый день. На ваши вопросы о школьных обедах 23 марта ответит заместитель руководителя предприятия Елена Маковецкая.