16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 21 марта в 12:00

Президентские выборы состоятся уже в это воскресенье, после чего наступит время подвести итоги. О результатах очередного электорального цикла мы поговорим с председателем территориальной избирательной комиссии Сургута Светланой Гараниной 21 марта в 12:00 на нашем Youtube канале. Свои вопросы можете задавать в комментариях под этим постом.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

16 марта в 13:14, просмотров: 1100, комментариев: 20


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
18 марта в 13:00
Сиа в этот раз более настойчиво спросите про нарушение закона о выборах, когда ради явки народ зазывают викториной. Либо окончательно встанете в один ряд с другими сургутскими «сми».
Сергей Б Моби
не нравится
18 марта в 14:25
Все равно народ получит то, что заслуживает. Хоть с выборами, хоть без выбора. А так, викторина, хоть шерсти клок. Пусть дальний восток завидует, там на выборах всего-то хавчик бесплатно дегустируют. На что Панфилова сказала – все в ажуре, хавчик раздают не на участках, а рядом. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Накатил, закусил, проголосовал. На утро встал – за кого не помнишь.
Сергей Б
не нравится
18 марта в 14:34
Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей,
Только помню, что стены с обоями,
Помню Клавка была и подруга при ей,
И что целовался на кухне с обоими.
tanatos49 Моби
не нравится
18 марта в 14:41
Уже могли бы 33 раза сами отправить запрос в ЦИК или прокуратуру. Но нет, давайте ждать пока журналисты зададут/не зададут вопрос, а потом будем стонать про неправильный народ/страну.
tanatos49 Сергей Б
не нравится
18 марта в 14:42
Надо меньше пить(с)
Сергей Б tanatos49
не нравится
18 марта в 17:08
Унитаз, ты чё уже там у себя на дальнем востоке – накатил, закусил, проголосовал. Здесь-то тебе чё надо? От тебя ведь только вонь одна.
Сергей Б
не нравится
18 марта в 17:32
Короче, анкеты по викторине принимают прям на участках для голосования и только там где прикреплен. Ну, прямая взаимосвязь с выборами. Это получается выборы нелегитимные, народ не добровольно на выборы идет, явку избирателей обеспечивают путем подкупа. И не только в Югре, только везде по-разному. По мере возможностей и фантазии.
Это явно путинские заморочки с подстраховкой, вдруг народ сдуру за какого-нибудь брутального подставного кандидата проголосует. Тогда и нарушения сразу обнаружатся, и выборы объявят с нарушениями и незаконными.
Короче, лохотрон конкретный.
tanatos49 Сергей Б
не нравится
18 марта в 17:32
Тяжёлый случай...
Больной, и давно вы с дальневосточными унитазами общаетесь? Они вас в детстве обидели?
tanatos49 Сергей Б
не нравится
18 марта в 17:33
>>явку избирателей обеспечивают путем подкупа<<
*вежливо
Вы совсем тронулись?
Швондер
не нравится
18 марта в 18:42
т. Председатель,
1. Если любовь к государю императору превышает 146% и приближается к 86 то почему по всей стране вбрасывают за Его светлость пачки бюллетеней?
2. Запланирован ли у нас тут на 19 число концерт "Путин наш п."?
tanatos49 Швондер
не нравится
18 марта в 20:02
Швондер, во имя Ктулху, не надо. Попытки в "юмор" только убивают ваши клетки мозга, а их и так мало осталось.
Сергей Б tanatos49
не нравится
18 марта в 20:38
Теперь понятно кто тебя тролля извращенца, который на кличку Унитаз отзывается, на свет высрал – почитатели Ктулху.
tanatos49 Сергей Б
не нравится
18 марта в 20:42
... лучше молчите, за умного сойдёте. А по поводу ваших галлюцинаций с унитазами, обратились бы к врачу.
Сергей Б tanatos49
не нравится
18 марта в 20:52
Это тем, кто тебя высрал надо к экзорцистам обратится. Извращенец…
tanatos49
не нравится
18 марта в 21:11
Ещё и экзорцистов приплели, галлюцинации усиливаются...
Моби
не нравится
Сегодня в 12:11
её объяснения по викторине ни о чём - анкеты принимались на избирательных участках, дата пиарилась именно 18 марта - что подтверждается не только рекламой в сми, но и в постах мэра в соцсетях - как до, так и в день выборов.
Моби
не нравится
Сегодня в 12:21
да-да, про бойкот - сургутяне самодостаточные люди, их не заставишь - как раз-таки в сургуте бОльшая часть людей работает в градообразующих предприятиях, в которых ВСЕГДА начальство требует отчитаться о явке. Не так разве?
Моби
не нравится
Сегодня в 12:32
уу, сиа-пресс, добро пожаловать в ряды классических сургутских "сми"- то, что вы удовлетворились такими невнятными ответами чиновницы к журналистике не имеет никакого отношения.
Сергей Б Моби
не нравится
Сегодня в 14:47
Ну, Сиа-Пресс, это не прокуратура все-таки. С одной, стороны. И вы же слышали - злого умысла не было, с другой.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:48
А про низкую явку на выборы парламентариев прикольно. Если тоже викторину провести, то к бабке не ходи, жители осознают и явка будет высокой.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В течение многих лет я пытаюсь развеять стереотип, что органы опеки – карательный инструмент

В течение многих лет я пытаюсь развеять стереотип, что органы опеки – карательный инструмент
Мы всегда стараемся помочь родителям встать на ноги и максимально сохранить семью
Лариса Стулей, начальник управления опеки и попечительства Сургутского района Сегодня в 11:44
157 0
Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ

Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ
Сегодня, 21 марта, отмечается День поэзии. Русские мастера рифмы и слова известны во всём мире. А каковы ваши познания в отечественной поэзии? Перед вами весенние четверостишия русских поэтов. Попробуйте вспомнить, чьему перу они принадлежат.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:05
263 0
​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть // Видео

​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть // Видео
В продуктовой сети из-за акции с наклейками доходит до драк . UPD 21.03
Вера Куликова 20 марта в 18:57
1809 4
Мы – то, что мы едим

Мы – то, что мы едим
Сургутяне узнают все о еде в рамках очередного этапа лектория «Популярная наука в Сургуте»
Редакция СИА-ПРЕСС 20 марта в 17:57
454 1
Алексей Паевский: «Главная проблема – как зажечь на Земле искусственную звезду»

Алексей Паевский: «Главная проблема – как зажечь на Земле искусственную звезду»
Интервью с известным научным журналистом и просветителем о биотопливе, термоядерной энергетике и электромобилях
Артем Мазнев 20 марта в 15:52
389 0
Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО

Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО
Научный журналист Алексей Паевский выступил в Сургуте с научно-популярной лекцией
Редакция СИА-ПРЕСС 20 марта в 15:22
749 0
Блошиный рынок Сургуту нужен

Блошиный рынок Сургуту нужен
Если правильно организовать его работу, он быстро станет популярным местом общения горожан
Владимир Оплетаев, сургутянин 20 марта в 12:22
497 0
Нужен ли Сургуту «блошиный» рынок?

Нужен ли Сургуту «блошиный» рынок?
Местный парламент ждет мнения горожан
Сергей Степанов 19 марта в 21:45
998 8
​Нужна ли Сургуту улица имени Бориса Немцова // ИНФОГРАФИКА

​Нужна ли Сургуту улица имени Бориса Немцова // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru заявляет, что нет
Редакция СИА-ПРЕСС 19 марта в 19:12
856 17
«Сургут – символ веры»

«Сургут – символ веры»
Создание целостного восприятия Сургута, как города благоустроенного, выстраивается системно и формируется из целого спектра составляющих
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 19 марта в 18:18
1235 5
На нас, югорчан, можно положиться

На нас, югорчан, можно положиться
18 марта 2018 года 788 847 югорчан выбрали президента нашей страны
Наталья Комарова, губернатор Югры 19 марта в 18:07
638 4
Я не считаю это нарушением

Я не считаю это нарушением

Может быть заявители хотели сказать, что на участке проводилась лотерея, но никаких призов там не выдавали, просто принимали анкеты
Андрей Чижов, председатель ТИК Сургутского района 19 марта в 18:04
879 3
​Надписям тут не место: кто должен ликвидировать «художества» на стенах города?

​Надписям тут не место: кто должен ликвидировать «художества» на стенах города?
За несвоевременную закраску граффити можно получить штраф
Лилия Сулейманова 19 марта в 16:38
506 0
Грудинин сбреет усы, а говяжий Доширак – кандидат от народа//ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Грудинин сбреет усы, а говяжий Доширак – кандидат от народа//ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 19 марта в 16:23
583 0
​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме

​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.
Редакция СИА-ПРЕСС 17 марта в 15:29
714 0
​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка

​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка
Редакция СИА-ПРЕСС 17 марта в 11:26
1000 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика