Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 21 марта в 12:00

Президентские выборы состоятся уже в это воскресенье, после чего наступит время подвести итоги. О результатах очередного электорального цикла мы поговорим с председателем территориальной избирательной комиссии Сургута Светланой Гараниной 21 марта в 12:00 на нашем Youtube канале. Свои вопросы можете задавать в комментариях под этим постом.