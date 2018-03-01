​Как противодействовать экстремизму…спектаклем?// руководитель Открытой студенческой ассоциации Александр Шевкунов, 1 марта в 15:00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, 1 марта в 15:00 в студии siapress.ru мы побеседуем с преподавателем и руководителем НКО «Открытая студенческая ассоциация» Александром Шевкуновым.

Тема беседы — деятельность организации и особенности информационного противодействия экстремизму, терроризму и разжиганию национальной вражды посредством театральной постановки на примере полнометражного спектакля «Все мыши любят сыр».

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