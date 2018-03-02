​В этом году налоговую декларацию необходимо сдать до 3 мая

В студии siapress.ru замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александр Воеводский расскажет об особенностях нынешней декларационной компании для физлиц.
Свои вопросы спикеру вы можете оставлять в комментариях под анонсом.
В студии siapress.ru замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александр Воеводский расскажет об особенностях нынешней декларационной компании для физлиц.
Свои вопросы спикеру вы можете оставлять в комментариях под анонсом.
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