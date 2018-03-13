Ориентировочно центр помощи бездомным животным «Переправа» появится в Сургуте через два года

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорили с председателем правления ОД «Дай лапу» Александрой Нуриевой.
Тема беседы — строящийся Центр помощи бездомным животным «Переправа».
В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорили с председателем правления ОД «Дай лапу» Александрой Нуриевой.
Тема беседы — строящийся Центр помощи бездомным животным «Переправа».
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