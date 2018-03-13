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Ориентировочно центр помощи бездомным животным «Переправа» появится в Сургуте через два года

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорили с председателем правления ОД «Дай лапу» Александрой Нуриевой.

Тема беседы — строящийся Центр помощи бездомным животным «Переправа».


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27 февраля в 13:42, просмотров: 893, комментариев: 16


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
28 февраля в 16:31
Когда уже деньги будите сами зарабатывать а не занимать попрошайничеством? Зарабатывали бы и строили...
Vasilion
не нравится
02 марта в 20:49
а она не Дымзой была?
shpargalo@gk.ru
не нравится
03 марта в 13:25
Александра, заставь собачников, чтоб всегда убирали за собой, (жидкое и твердое) противно, ходить, везде всюду....собачье,.начиная с подъезда...Н.А.
Dochimacho shpargalo@gk.ru
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03 марта в 14:14
съедь уже на Луну что-ли. Там и шприцов даже не валяется...
shpargalo@gk.ru
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04 марта в 17:50
Уважаемый может вы сьедите .я собачек люблю но когда п. и к. нет...
йося Альберт Леонов
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05 марта в 12:57
Альбэ, а четы гундишь, они вот так и зарабатывают, Фандрайзинг называесса, сот ты на всяки там обучающи семинары не ходишь, атебя звали, и клянчит технично не умеш, а они наблотыкалитсь, и тя завидки берут. Эт те не флашки по Югорской развешивать
альберт леонов йося
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07 марта в 16:47
По русски звучит: попрошайничество.
Его хоть как назови - сути не меняет!
Стараюсь что бы люди спасли себя сами, достигли просветления и скатились в перерождении в низшие миры. Не переродились животными или насекомыми. Люди должны знать: когда расцветает Карма - Будда уже бессилен! А Карма настигает быстро!
Разница в том что помогаю людям а они собакам...
Животные подать не могут, за них люди просят...
А мне люди не подают, они спасают себя подавляя в себе алчность!
тем более у меня нет ящика для сбора пожертвований ...
Сергей Б альберт леонов
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07 марта в 17:09
Альберт, ты же сам с головой Сталина бегал выпрашивал. А голова Сталина, это негатив, скатишься в низшие миры и в следующей жизни родишься насекомым. Спасайся короче, сделай чё-нибудь позитивное.
444 Сергей Б
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07 марта в 17:12
Ой, в точку!!!
альберт леонов Сергей Б
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07 марта в 17:17
кто сказал что Сталин - негатив?!
альберт леонов Сергей Б
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07 марта в 17:19
Теперь позитива добавлю тебе:
В Югре наконец официально зарегистрирована Буддийская община, виде структурного подразделения Местной религиозной организации Ленинск-Кузнецкая Буддийская община СУКХАВАТИ.
Сергей Б альберт леонов
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07 марта в 17:26
Ну вот исправляешься. Лично я за любую веру, кроме как в идола кровожадного. Но, ты со Сталиным завязывай, он не даст карме просветлиться.
альберт леонов
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08 марта в 10:39
Discere populus magis, tanto magis canibus
подходит для девиза любителей собачек...
Сергей Б
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08 марта в 11:52
Если есть государство, то есть и законы регулирующие содержание животных, в том числе и бездомных. Если нет, то путин друг человека.
Флудер
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12 марта в 21:23
Герман Стерлигов, от 12.03.2018:
Сегодня под Истрой бродячие собаки загрызли на смерть еще одного юного россиянина.

Депутаты госдумы РФ сделали бродячих собак неприкосновенными. Почти такими же неприкосновенными, как сами депутаты.
Депутаты сделали это в угоду мировой владычеце королеве Елизавете, которая с ума сходит по собачкам. И потому во всех английских колониях собак стали защищать специальными законами от местных индейцев.
Естесственное следствие - бродячие собаки нападают на людей и грызут их, кого до смерти, кого не до смерти.

Дорогие русские, вам не нравится что бродячие собаки грызут ваших детей? И мне не нравится. Поэтому я ликвидировал всех бродячих собак в окрестностях моей Слободы. А что сделали вы? Ходите ноете, жалобы пишите и слюни пускаете? Ну так и поделом вам, чмырям, пусть и дальше бродячие собаки грызут ваших несчастных детей <... >
альберт леонов
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Сегодня в 08:59
хоть один сказал то, о чем мечтают многие! борьба за права собачек напоминает борьбу за права меньшинств. многие боятся высказывать свое мнение отрыто и молчат, но реальность другая, отличается от тех комментариев и лайков которые видим здесь!
многие ставят дизлайки не читая сути послания, следуя инстинкта и не более. надо понимать прежде всего что собаки это прежде всего животное, оно живет своей жизнью , имеет свои повадки и предпочтения, умело адаптируется к среде но всегда остается животным! конечно может многие в прошлых жизнях были теми от кого сейчас защищает собак, карму отрабатывают. многие просто сгорают от безмерной любви к собакам забывая что эти животины могут радовать одних и портить жизнь другим! как психологически там и физически , нанося как нравственные так и физические страдания! надо понимать что не все кто относится к собакам плохо это животноненавистники или живодеры - они такие же люди как и те кто любит безмерно собак, но они имеют отличную точку зрения и готовы ее отстаивать!

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