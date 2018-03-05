«Мы не секта и не сумасшедшие: в моржи Сургута идут за хорошем настроением и здоровьем»//ВИДЕО

В Сургуте прошел первый окружной чемпионат по зимнему плаванию. это зрелище не для мерзляков и слабонервных! Люди всех возрастов в купальниках ныряли в прорубь прямо на морозе! Как они это делают?! Почему игнорируют советы мамы и не носят шерстяные носки? Сколько горожан уже примкнули к моржам Сургута? На эти вопросы в студии siapress.ru отвечали руководители федерации зимнего плавания ХМАО-Югры Артем Гаврилов и Ильшат Идиятуллин.