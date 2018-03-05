В Сургуте прошел первый окружной чемпионат по зимнему плаванию. это зрелище не для мерзляков и слабонервных! Люди всех возрастов в купальниках ныряли в прорубь прямо на морозе! Как они это делают?! Почему игнорируют советы мамы и не носят шерстяные носки? Сколько горожан уже примкнули к моржам Сургута? На эти вопросы в студии siapress.ru отвечали руководители федерации зимнего плавания ХМАО-Югры Артем Гаврилов и Ильшат Идиятуллин.
«Мы не секта и не сумасшедшие: в моржи Сургута идут за хорошем настроением и здоровьем»//ВИДЕО
Разрушаем мифы об экстремальных ныряниях с руководством местной Федерации зимнего плавания и закаливания
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27 февраля в 12:14, просмотров: 608, комментариев: 0
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00