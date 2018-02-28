«Через несколько лет в каждом квартале Сургута будет по предприятию 3D-печати — для бытовых нужд местных жителей» // ВИДЕО

Что можно напечатать в Сургуте на 3D-принтере? Оказывается, очень многое – не только сувениры, но и множество деталей и даже сложных приспособлений – даже для промышленных нужд. Как это делается – расскажет менеджер по развитию ООО «Главная Инновационная Компания» Сергей Панченко. Эфир пройдет в рамках проекта «Бизнес-интерес», поддержанного правительством Югры и администрацией Сургута.

Свои вопросы (в том числе и о том, что можно напечатать на 3D-принтере) можете оставлять в комментариях к этой новости. Разговор начнется 28 февраля в 10.00.

На предыдущем эфире в рамках проекта «Бизнес-интерес» мы говорили с исполнительным директором digital-агентства Gold Carrot Иваном Мараховка.