«Начинающему бизнесмену очень важно найти наставника. У каждого спортсмена есть тренер — почему у предпринимателей должно быть иначе?» // ВИДЕО

СИА-ПРЕСС продолжает проект «Бизнес-интерес», в котором при поддержке правительства Югры и администрации Сургута рассказывает про молодых бизнесменов, работающих в нашем городе и регионе. Очередным участником проекта станет Алексей Кижаев, основатель и руководитель студии натяжных потолков «Второе небо». Как он пришел в свой бизнес и стал лауреатом премии «Молодой предприниматель Югры – 2017», и как сегодня живется на таком конкурентном рынке – поговорим в среду, 28 февраля, в 11.00.

Предыдущий эфир проекта «Бизнес-интерес» с менеджером по развитию «Главной Инновационной Компании» Сергеем Панченко был посвящен 3D-печати в Сургуте. Посмотреть его можно здесь.