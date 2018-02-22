«Ни в школе, ни в университете мне не говорили: "Ты можешь открыть свой бизнес". А было бы здорово» // ВИДЕО

СИА-ПРЕСС при поддержке правительства Югры и городской администрации начинает проект «Бизнес-интерес», в котором познакомит югорчан с молодыми предпринимателями Сургута и региона. Первый гость студии — исполнительный директор digital-агентства Gold Carrot Иван Мараховка. Поговорим с ним о том, как может в Сургуте жить и развиваться бизнес, занимающийся разработкой сайтов и дизайном.