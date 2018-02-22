СИА-ПРЕСС при поддержке правительства Югры и городской администрации начинает проект «Бизнес-интерес», в котором познакомит югорчан с молодыми предпринимателями Сургута и региона. Первый гость студии — исполнительный директор digital-агентства Gold Carrot Иван Мараховка. Поговорим с ним о том, как может в Сургуте жить и развиваться бизнес, занимающийся разработкой сайтов и дизайном.
«Ни в школе, ни в университете мне не говорили: "Ты можешь открыть свой бизнес". А было бы здорово» // ВИДЕО
Онлайн-интервью с исполнительным директором агентства Gold Carrot Иваном Мараховка
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20 февраля в 16:12, просмотров: 705, комментариев: 0
Бизнес молодых в Сургуте. Гендиректор школы английского языка Langberry Юлия Саяпова // 26 февраля в 12.00