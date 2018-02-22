«За два года мы снесем все пустующие балки в Сургутском районе» // ВИДЕО

В прошлом году в Сургутском районе завершилась масштабная программа по ликвидации балков. За короткий срок удалось расселить почти больше 100 непригодных к проживанию строений. О том, как этого удалось добиться, дальнейшей судьбе балков и планах по ликвидации аварийного жилья в 2018 году мы поговорим с директором департамента имущественных и земельных отношений Вячеславом Шагиным в ходе онлайн-интервью 22 февраля в 11:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под этим постом.