Давид Егшатян: «Наша пятая городская спартакиада будет самой мощной»

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы встретились с председателем Ассоциации национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Давидом Егшатяном.

Тема беседы — «Городская Спартакиада национально-культурных объединений», проведение которой в прошлом году финансово поддержал президент. 1 млн 140 тысяч рублей — такую сумму получили сургутские общественники на реализацию своего проекта. Как потратят, что нового ждать в этом году участникам и болельщикам — расспрашивала Вера Куликова.

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