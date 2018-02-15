Какой ЭТНОCODE у Масленицы? // руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, певица Кристина Руденченко и участник проекта Stereoхимия, DJ Вадим Ломатченко, 15 февраля в 16:00

15 февраля в 16:00 siapress.ru побеседует с создателями и участниками уникального концерта-перформанса «Этно-code: зять-welcome». Гостями нашей студии станут: руководитель «Летучего театра», актер и режиссер Виктор Евдокимов; музыкант, DJ, композитор и участник проекта Stereoхимия Вадим Ломатченко (Husk); певица, актриса, искусствовед, этнофристайлер из Москвы — Кристина Руденченко.

Творческая компания расскажет, какой этнокод у Масленицы, что значит «зять-welcome», каким должен быть современный перформанс, как соединить несоединимое, чем притягателен фольклор, и что делать, чтобы первый блин не был комом.

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