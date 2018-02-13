​О дебюте в шоу «Песни» на ТНТ. Сургутская певица Розалия Карим // ВИДЕО

В рамках культпроекта «Сделано в Сибири» 13 февраля в 14:00 siapress.ru побеседует с сургутской вокалисткой, актрисой и автором песен Розалией Карим. Самобытную музыку этой исполнительницы не единожды можно было услышать на культурных площадка нашего города.

В минувшие выходные Розалия дебютировала в качестве участницы шоу «Песни» на ТНТ.

В прямом эфире певица расскажет о всех приятных (и не очень) моментах, сопутствующих пути молодого музыканта; о том, как ее приняла столица; о творческих ориентирах и многом другом.

Кстати, вы можете поддержать Розалию Карим и помочь ей остаться в проекте «Песни», проголосовав за нее в приложении ТНТ-CLUB.

Уважаемые читатели, задавайте свои вопросы Розалии в комментариях под анонсом!