В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорили с руководителем спортивно-патриотического клуба «Добрыня» Владимиром Собакарем и профессором кафедры физиологии мединститута СурГУ. Проект этой общественной организации «Искусство быть здоровым» выиграл в прошлом году президентский грант.
Ребенку нужно давать физнагрузку, подходящую ему по темпераменту и физическим особенностям
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08 февраля в 12:07, просмотров: 962, комментариев: 3
2. Владимир, зачем Вы надели этот пиджак?
3. Владимир, а как Вы развиваете патриотизм? И что делаете с теми, у кого он не развивается?