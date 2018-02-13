Ребенку нужно давать физнагрузку, подходящую ему по темпераменту и физическим особенностям

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы» или «продать конфискат»