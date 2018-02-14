Как живут в Сургуте люди с аутистическими расстройствами? // общественник Наталья Глотова, 14 февраля в 10.00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорим с председателем РОО «Дети дождя» Натальей Глотовой.

Отметим, что эта общественная организация на свой проект «Сопровождаемое проживание в Сургуте молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями» получила финансовую поддержку от президента почти в три миллиона рублей.

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