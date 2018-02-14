Как живут в Сургуте люди с аутистическими расстройствами? // общественник Наталья Глотова, 14 февраля в 10.00

В рамках проекта «Общее дело», поддержанного грантом правительства Югры, в студии siapress.ru мы поговорим с председателем РОО «Дети дождя» Натальей Глотовой.
Отметим, что эта общественная организация на свой проект «Сопровождаемое проживание в Сургуте молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями» получила финансовую поддержку от президента почти в три миллиона рублей.
Уважаемые читатели, свои вопросы спикерам вы можете оставлять в комментариях под анонсом!
Интересно как живут молодые люди с РАС в Сургуте, а именно:
- ставят ли диагноз "аутизм" в муниципальных детских поликлиниках (или в ПНД) Сургута? т.е. признают ли врачи Сургута существование аутизма вообще и есть ли он в их медицинском кодификаторе?
- те, кто входит в вашу организацию, свой диагноз подтверждали где?
- молодые люди - это ведь не только подростки, а и те, кому чуть больше 18 лет. Как складываются их взаимоотношения с медицинскими учреждениями после совершеннолетия? В Сургуте есть взрослые аутисты? Ведь те, кому поставлен "аутизм" до 18 лет, после 18 лет получают другой "красивый" диагноз и автоматически попадают на учёт в ПНД. Это так или я ошибаюсь?
- как изменилась позиция общеобразовательных учреждений после того как узаконили инклюзию? Появились ли тьюторы? Где их обучают? Владеете ли Вы информацией о том, сколько детей с РАС учатся в обычных школах (не в классах коррекции) в Сургуте?
- Какие учреждения доп образования готовы работать с такими детьми в Сургуте? Принимают ли они аутят в творческие коллективы здоровых детей или для дождливых деток создаются отдельные/специальные кружки и секции?
- обучать ребёнка аутиста дорого! В Сургуте есть специалисты, готовые помогать родителям в обучении, воспитании и адаптации детей с РАС, но их услуги недёшевы. Какую помощь могут получить семьи, воспитывающие детей с РАС, в Сургуте бесплатно?