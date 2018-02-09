«Если правильно ухаживать за зубными имплантами — они будут служить вам всю жизнь» // ВИДЕО

В феврале с большим мастер-классом о зубной имплантации в Сургут приедет доктор медицинских наук, стоматолог, Член Российской Ассоциации стоматологической имплантологии, консультант СТаР Андрей Ушаков (опыт дентальной имплантации и преподавания более 30 лет, автор более 130 научных работ). Он провел несколько тысяч операций по дентальной имплантации и сможет ответить на все вопросы как читателей siapress.ru, так и врачей-профессионалов.

Андрей Ушаков посетит Сургут накануне Всероссийского дня стоматолога по приглашению организаторов образовательных мероприятий стоматологической клиники Salve и компании Медсервис.