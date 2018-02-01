«Баскетбол — это шахматы на бегу. Игрокам нужно быть не только быстрыми, но и умными» // ВИДЕО

Не так давно siapress.ru писал о том, что защитница сургутского женского баскетбольного клуба «Университет-Югра» Анастасия Новоселова сыграет в матче всех звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Мы пригласили Анастасию и главного тренера команды Светлану Алькову в нашу студию, чтобы узнать — что сегодня представляет собой женский баскетбол в Сургуте и что его ждет в будущем.

Начало эфира — 1 февраля в 11.00.