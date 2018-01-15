«Власть однобоко подает себя в информационном поле, но вести разговор на острые темы совершенно не готова» // ВИДЕО

Сургутский общественник Сергей Глинских после двух походов к заместителям главы города с камерой спровоцировал большую дискуссию об открытости власти в нашем городе. После того, как прокуратура признала его правоту в том, что чиновник не имеет права отказывать гражданину в приеме, если тот хочет снять его на камеру, тема с открытостью администрации Сургута может выплыть с еще большей остротой.

В онлайн-студии СИА-ПРЕСС мы обсудим эти вопросы и наконец узнаем, зачем же Сергей Глинских приходил к Роману Меркулову и Николаю Кривцову с камерой. Свои вопросы общественнику вы можете задать в комментариях к этой новости.