«Россия потеряла лидерство по ракетным запускам. Главный на рынке теперь SpaceX» // ВИДЕО

Как мы находим другие миры и когда человек полетит к далеким планетам? Полетами в космос люди грезили давно, но в последнее время романтика освоения неизведанных уголков вселенной поблекла. Многие не видят перспектив в исследовании космического пространства. Может ли развитие технологий и новые научные открытия возродить интерес человечества к покорению межзвездного Фронтира? Об этом мы поговорим в ходе онлайн-интервью с российским астроблогером и популяризатором космоса Виталием Еговорым, известным так же как Зеленый кот, 26 ноября в 13:00. Свои вопросы читатели siapress.ru могут задавать в комментариях.