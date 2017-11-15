15 ноября в
14:30 в студии siapress.ru состоится беседа с начальником Управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района Русланом Марценковским.
В прямом эфире Руслан Федорович расскажет, какие объект появятся в рамках спортивной модернизации Сургутского района, и почему люди рвутся сдавать ГТО. Как проводится оптимизация учреждений культуры в Сургутском районе, и когда зарплата работников культуры составит не менее 50 тысяч рублей? Как обстоит ситуация с созданием музейно-туристического комплекса на Барсовой горе? Какие культмероприятия ждут жителей района в новогодние праздники? Обо всем этом — в нашем интервью.
Уважаемые посетители портала siapress.ru, вы можете задать свои вопросы Руслану Марценковскому в комментариях ниже!
Про культуру, спорт и туризм в Сургутском районе /Руслан Марценковский/ // ВИДЕО
15 ноября в
14:30 в студии siapress.ru состоится беседа с начальником Управления культуры,
туризма и спорта администрации Сургутского района Русланом Марценковским.
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14 ноября в 10:40, просмотров: 485, комментариев: 2
считаю!,что такая программа в городе НЕ НУЖНА!"