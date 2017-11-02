Вопросы экологии и безопасности всегда были актуальными для нефтедобывающих регионов России. Югра в целом и Сургутский район в частности не являются исключением. Об экологической обстановке и промышленной безопасности мы поговорим с заместителем главы Сургуткого района Алексеем Савенковым в ходе онлайн-конференции 2 ноября в 11:00. Читатели могут оставить свои вопросы в комментариях.
Я привык не давать обещаний, а просто работать // ВИДЕО
Онлайн-конференция с заместителем главы Сургутского района Алексеем Савенковым
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31 октября в 21:33, просмотров: 645, комментариев: 3
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